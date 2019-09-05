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صدمة.. وفاة ثاني حالة بسبب السجائر الإلكترونية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:57 م
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
شريف سيد
توفي شخص ثانٍ في الولايات المتحدة بعد إصابته بمرض رئوي حاد يُعتقد أنه مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية "الفيب"، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الصحيون مواجهة مخاطر استخدام السجائر الإلكترونية والسبب الدقيق وراء الوفاة.

وقالت هيئة الصحة الأمريكية وفق ما نقلته شبكة "اي به سي نيوز" إن الضحية، توفي في ولاية أوريجون، يوليو الماضي، عقب استخدامه لسيجارة إلكترونية "فيب" وضع بداخلها ماريجوانا.

وقال المسؤولون في الوكالة إن أعراض الشخص تتفق مع مئات الحالات المشابهة لأمراض الجهاز التنفسي التي تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة، والتي يصيب معظمها المراهقين والشباب.

وصرح مسئولو الصحة مؤخرًا بأنه على الرغم من عدم وجود منتج واحد للسجائر الإلكترونية في جميع الحالات، فإن العديد من المنتجات كانت تحتوي على مادة THC ، وهي مادة تغير العقل في الماريجوانا.

وكان شخص من إلينوي الأمريكية توفي بسبب أمراض الرئة بعد استخدام سيجارة إلكترونية "فيب".

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