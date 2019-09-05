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رياضة

مرتضى منصور يدلي بصوته في عمومية نادي الزمالك

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:51 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعى - ملك موسى
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الإدلاء بصوته في جدول الأعمال المحدد من مجلس الإدارة بالجمعية العمومية اليوم الخميس.

وقام منصور بالتسجيل في كشف الإدلاء بالأصوات، وسط وجود مكثف من أعضاء نادي الزمالك.

وكانت قد بدأت في التاسعة من صباح اليوم أعمال الجمعية العمومية للنادي والتي ستستمر حتى التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام حتى التاسعة مساء بعد غد السبت على أن يتم عقد الاجتماع الختامي لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل.

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