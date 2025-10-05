اللواء علي حفظي: 4 آلاف عملية عسكرية كبدت إسرائيل خسائر فادحة في حرب أكتوبر

كشف اللواء علي حفظي، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن القوات المسلحة المصرية نفذت أكثر من 4 آلاف عملية عسكرية متنوعة خلال حرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن تلك العمليات ألحقت خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي، خاصة في الأفراد والمعدات.

وأوضح حفظي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن التكتيكات العسكرية خلال المعارك تنوعت ما بين الاشتباكات المباشرة، وزرع الألغام، والعمليات الميدانية خلف خطوط العدو، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية ساهمت في استنزاف قدرات العدو وإرباك خططه.

وقال إن الأرقام الرسمية قد لا تعكس الحجم الكامل للخسائر التي تكبدها العدو، مؤكدًا أن كل عملية ناجحة كانت تُعد انتصارًا صغيرًا يرسخ روح التفوق ويقرب الوطن من تحقيق النصر الكامل.