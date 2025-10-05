القبض على شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادى صحى بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته 5 أشخاص ، 4 سيدات "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.