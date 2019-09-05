شاهد.. ضبط عنصر إجرامي خطير بكمية من مخدريّ الحشيش والبانجو

تمكن قطاع الأمن العام، من القاء القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة هارب من السجن وبحوزته 53 طربة لمخدر الحشيش و45 كيلو جراما لمخدر البانجو و1500 قرص مخدر وسلاح ناري وذخائر بالسويس.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وحيازته لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه وتبين أنه عاطل (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن السويس تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الجناين .. وقد أسفرت عمليات تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط الآتى : ( 53 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 5,300 كيلو جرام )، و ( 15 ) لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت ( 45 كيلو جرام )، و ( 1500 ) قرص مخدر ، و بندقية آلية، و ( 6 ) خزن لبندقية آلية، 110 ) طلقة نارية ، و ( 3 ) شماريخ ، و مبلغ مالى قدره ( 20 ألف جنيه ، و ( 3 ) هواتف محمولة ، و ميزان.



بمواجهته أقر بواقعة الضبط وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للإتصال بعملائه وإستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج والميزان لتجزئة المواد المخدرة والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



