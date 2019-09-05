ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. ضبط عنصر إجرامي خطير بكمية من مخدريّ الحشيش والبانجو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:45 م
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد صبري - رامى المهدي
تمكن قطاع الأمن العام، من القاء القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة هارب من السجن وبحوزته 53 طربة لمخدر الحشيش و45 كيلو جراما لمخدر البانجو و1500 قرص مخدر وسلاح ناري وذخائر بالسويس.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وحيازته لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه وتبين أنه عاطل (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن السويس تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الجناين .. وقد أسفرت عمليات تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط الآتى : ( 53 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 5,300 كيلو جرام )، و ( 15 ) لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت ( 45 كيلو جرام )، و ( 1500 ) قرص مخدر ، و بندقية آلية، و ( 6 ) خزن لبندقية آلية، 110 ) طلقة نارية ، و ( 3 ) شماريخ ، و مبلغ مالى قدره ( 20 ألف جنيه ، و ( 3 ) هواتف محمولة ، و ميزان.

بمواجهته أقر بواقعة الضبط وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للإتصال بعملائه وإستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج والميزان لتجزئة المواد المخدرة والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

380 طربة حشيش.. لحظة ضبط أخطر تاجرين للمخدرات في مطروح.. شاهد

ضبط 7 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

الأمن العام يدك معاقل الإجرام بمنطقة السحر والجمال.. سقوط 7 عناصر إجرامية خطرة بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية

كوكتيل سموم.. ضبط 335 قضية مخدرات على مستوى الجمهورية خلال 48 ساعة.. ضبط صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير يتهرب من الجمارك

إحباط محاولة شخصين لتصنيع مخدر الحشيش بالإسماعيلية

بالفيديو| ضبط تاجر مخدرات بحوزته 1000 طربة حشيش داخل سيارة

ترشيحاتنا

بعد سحبها من سيدة فلبينية.. ما حالات إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أو الأجنبي

اهم الاخبار.. انهيار الدولار.. تسريب بيانات 400 مليون مستخدم بـ فيسبوك.. نهائي كأس مصر في برج العرب بحضور الجماهير

هبوط حاد فى سعر الدولار.. تراجع 130 قرشا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية

حقيقة توقيع عقوبات على الاهلي بسبب كهربا

تطورات جديدة للحالة الصحية لـ زكي فطين عبد الوهاب

هنموت صعقا بالكهرباء.. سكان قرية بشبراخيت يستغيثون بالمسئولين.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور