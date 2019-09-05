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تعليم

جوائز وميداليات جامعة الأزهر في أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:22 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
نهلة الشربيني
حصلت جامعة الأزهر على ثلاث ميداليات في النشاط الرياضي في ألعاب القوى بأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بجامعة المنوفية والذي يقام تحت شعار "بنكمل بعض".

وحصدت ثلاث طالبات على ثلاث ميداليات مختلفة بمسابقة ألعاب القوى ففي سباق 100 متر أرجل سليمة حصلت الطالبة حسناء السيد، على المركز الثاني، وفي سباق 100 متر أرجل معاقة حصلت على المركز الثالث الطالبة إسراء أحمد عبد المعز، وفي سباق دفع الجولة طالبات جلوس حصلت خضرا محمد حسن على المركز الثالث.

كما حصلت جامعة الأزهر على الميدالية الذهبية للنشاط الثقافى فى مسابقة القرآن الكريم حصلت عليها الطالبة أميرة أحمد عبد الوهاب الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية بنات بالقاهره خلال المشاركة بأسبوع شباب الجامعات االثانى لمتحدى الإعاقة بجامعة المنوفية.

وحصلت على الميدالية البرونزية لجامعة الأزهر للنشاط الاجتماعى فى لعبة الشطرنج حصلت عليها الطالبة حسناء عمر السيد الطالبة بكلية الدراسات العليا بالقاهرة.

كما حصل على الميدالية الفضية لجامعة الأزهر للنشاط الرياضى فى 50 متر حرة سباحة أحرزها الطالب محمود عبد الحميد محمد الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بنين بالقاهرة.

وحصل الجوال محمد رمضان على الميدالية الذهبية فى مسابقة القرآن الكريم، والميدالية البرونزية فى الافادة الكشفية حصل عليها القائد عبدالله السعيد.

وتشارك جامعة الأزهر بـ 6 من طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة بأسبوع المعاق الثاني والذي يقام بجامعة المنوفية.

ويشارك الطلاب والطالبات في مجالات النشاط الرياضي والفني "الإنشاد، والرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والغناء".

يقام أسبوع المعاق الثاني بجامعة المنوفية، في الفترة من 31 أغسطس حتى 7 ديسمبر لمدة أسبوع.

يشرف على الفريق المشارك، نادر حسن مدير إدارة النشاط الفني، ووجدي عبد الهادي مدير مراكز الفنون ن، وابتسام زيدان.
جوائز وميداليات جامعة الأزهر في أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

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