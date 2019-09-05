بشرى سارة .. صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.

صرفت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس ٥ من سبتمبر الجارى المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة اجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف .ويتم صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر من خلال 93 فرعًا للبنك و 43 ماكينة صراف آلي ATM .واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر سبتمبر على مدى ساعات اليوم والتي اشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الخامس على التوالي حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس الخامس من سبتمبر بلغ اجمالى عدد الحالات 3 ملايين و600 الف حركة صرف بقيمة اجمالية 5 مليارات و 421 مليون جنيه.سجلت ماكينات الصرافات الالية مليونا و 484 الف حالة صرف بقيمة مليار و 795 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد ومنافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل مليون و 397 الف حالة صرف قامت بصرف 2 مليار و 340 مليون جنيه كماتم تسجيل 719 الف حالة صرف من منافذ صندوقى التامين الاجتماعى قامت بصرف مليار و286 مليون جنيهوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.