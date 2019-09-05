تصفيات كأس العالم .. الصومال تحقق فوزًا تاريخيًا والسودان تفوز على تشاد

نجح منتخب الصومال في تحقيق فوز على ضيفه منتخب زيمبابوى بهدف دون مقابل فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، ضمن ذهاب الدور التمهيدى، المؤهل لتصفيات كأس العالم 2022.



وحقق أول انتصار له في تاريخ التصفيات، بالفوز بهدف أنور سيد علي شاكوندا في الدقيقة 87، في إنهاء سلسلة من 19 هزيمة متتالية تعود إلى 8 سنوات.



وفي مباراة أخري، حقق منتخب السودان فوزًا على مضيفه منتخب تشاد، بنتيجة بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، فى ذهاب الملحق المؤهل إلى تصفيات أفريقيا لمونديال 2022.

