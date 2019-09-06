ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحد أقصى 15 %.. تعرف على موعد زيادة المعاشات

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
معتز الخصوصى
قانون المعاشات الجديد يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

وحدد القانون موعد زيادة المعاشات بشكل سنوى ، حيث نصت المادة (35) على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة.

وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابة غير المنهى للخدمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأمين بطالة ورفع المعاش لـ 65 عاما وزيادة 15%.. 40 معلومة عن قانون المعاشات والتأمينات بعد إقراره

مزايا قانون المعاشات والتأمينات الجديد.. تأمين بطالة ورفع السن لـ 65 عاما.. بدل نفقات جنازة بواقع 3 أشهر ..علاوة سنوية بحد أقصى 15%.. وهذه حالات الحرمان من تعويض الإصابة

إعانة شهرية في قانون التأمينات الاجتماعية .. تعرف على المستفيدين منها

بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون.. اعرف حالات وقف صرف المعاشات

تأمين بطالة ورفع المعاش لـ 65 عاما وزيادة 15%.. 40 معلومة عن قانون المعاشات الجديد بعد إقراره من الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسى.. البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين فى قانون المعاشات والتأمينات الجديد.. علاوة سنوية بحد أقصى 15%.. تأمين بطالة ورفع السن لـ 65 عاما.. وبدل نفقات جنازة بواقع 3 أشهر

ترشيحاتنا

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد

مرتضى منصور يعلن منافذ بيع تذاكر نهائي كأس مصر ويزف بشرى سارة لـ الجماهير

بيكيه يكشف إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة و يعلق على فشل انضمام نيمار للفريق

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بشرة خير.. شوبير يعلق على موافقة الجهات الأمنية بـ 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس

اخبار الرياضة.. 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس .. مرتضى منصور يطالب بقص النجيلة الموجودة في إستاد برج العرب

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

سقطتا من الفضاء.. صخرتان في الدلتا تحسمان جدل العلماء حول المياه على المريخ

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

آثار اعتداء وضرب .. تجديد حبس قاتل زوجته في المطرية

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد