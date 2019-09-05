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فن

تعرض هنادى مهنى لوعكة صحية.. شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:46 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
نبيل العدوى
فاجأت الفنانة الشابة هنادي مهنى، جمهورها صباح اليوم، بإعلان تعرضها لوعكة صحية، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، اثناء تلقيها للعلاج بمحلول طبي باحد المستشفيات من الم أصابها في القولون منذ ايام قليلة.

هنادي مهنى، حصلت مساء أمس على جائزة أفضل وجه جديد، عن دورها في مسلسل "زلزال"، بمهرجان "همسة" للفنون والأدب، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

مسلسل "زلزال"، بطولة محمد رمضان وماجد المصري وحلال شيحة وأحمد صيام ومني عبد الغني.

المسلسل تم عرضه موسم دراما رمضان الماضى 2019 على شاشة DMC، وحصل على نسب مشاهدة كبيرة.

تعرض هنادى مهنى لوعكة صحية.. شاهد

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