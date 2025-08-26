قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
«البحر مبيهرزرش».. لأول مرة الإسكندرية تغلق أبوابها والشواطئ خالية

منار عبد العظيم

أفادت قناة "العربية" أن السلطات المصرية قررت إغلاق بعض شواطئ محافظتي الإسكندرية ومطروح اليوم، وذلك بسبب اضطراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، مما يشكل خطرًا على سلامة المصطافين.

و يأتي هذا القرار بعد وقوع حادث غرق مأساوي في شاطئ الإسكندرية أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الطلاب، وسط تحذيرات متكررة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن سوء الأحوال الجوية.

تحذيرات الأرصاد وارتفاع الأمواج

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن سرعة الرياح ستتراوح بين 35 و60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار في مناطق مثل مطروح، العلمين، الإسكندرية وبلطيم، محذرة المصطافين من نزول البحر في هذه الظروف.

إغلاق الشواطئ ورفع الرايات الحمراء

قررت محافظتا الإسكندرية ومطروح إغلاق الشواطئ في المناطق المتأثرة، مع رفع الرايات الحمراء التي تحظر السباحة، وذلك حفاظًا على سلامة الزائرين بعد حادث غرق في شاطئ "أبو تلات" بالعجمي، الذي أدى إلى وفاة 6 طلاب وإصابة 28 آخرين.

خطورة شواطئ غرب الإسكندرية

تشتهر شواطئ غرب الإسكندرية، خصوصًا شواطئ العجمي، بتيارات مائية قوية ودوامات خطيرة، تجعل السباحة فيها محفوفة بالمخاطر. من أشهر هذه الشواطئ:

شاطئ الهانوفيل ومنطقة "المقبرة" ذات الخطورة الشديدة.

شاطئ أبو تلات الذي يشهد تيارات متواصلة نتيجة اختلاط مياه النيل بالبحر.

شاطئ النخيل الذي تم تجهيز نظام إنقاذ متكامل للتعامل مع الطوارئ.

تشديد الإجراءات وضرورة الالتزام بالمواعيد

شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية للسباحة ومنع النزول للبحر خارج الأوقات المسموح بها، مع فرض غرامات وعقوبات صارمة على المخالفين.

واقع مأساوي يتطلب الحيطة

تتزامن هذه الإجراءات مع ظاهرة "ملتم أغسطس" التي تؤدي إلى رياح شديدة وارتفاع الأمواج غرب الإسكندرية، مما يزيد من خطورة السباحة ويستلزم وعيًا أكبر من المواطنين لتجنب الحوادث المؤسفة.

واقع مأساوي يتطلب الحيطة

وشهدت الأيام الأخيرة حوادث غرق متكررة، مما يعكس خطورة الوضع وضرورة زيادة الوعي بخطورة السباحة في مثل هذه الظروف الجوية، ويأتي قرار إغلاق الشواطئ كإجراء احترازي ضروري لتفادي المزيد من الخسائر البشرية، خصوصًا في ظل استمرار ظاهرة "ملتم أغسطس" التي تؤدي إلى نشاط رياح شديدة وارتفاع الأمواج غرب الإسكندرية

