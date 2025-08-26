شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة مالية قدرها 1200 جنيه لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة خلال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت منشورات رسمية أن المكافأة ستصرف للمعلمين والإداريين والوعاظ الدائمين والمنتدبين بالمناطق الأزهرية وخلافه، فيما سيتم خصمها على بند (3/2) أجور موسمين بالنسبة للمتعاقدين على هذا البند.

ويأتي هذا القرار اعترافًا بانضباط العاملين وجهودهم المشكورة لإنهاء أعمال الامتحانات بكافة مراحلها، ضمن موازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2025/2026.

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير عسكر جينيس، سفير جمهوريَّة كازاخستان في القاهرة؛ حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية، واستعراض الجهود المشتركة في خدمة قضايا الحوار والسَّلام العالمي.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تجمع الأزهر الشريف بكازاخستان، مشيرًا إلى أن الأزهر يحتضن حاليًا (207) طالب وطالبة من كازاخستان يدرسون في مختلف مراحله التعليمية، بما يعكس ثقة الشعب الكازاخي في رسالة الأزهر العلميَّة والإنسانية، مؤكدًا أن أبواب الأزهر مفتوحة دائمًا أمام أبناء كازاخستان، كما تستقبل أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعاظ بشكل دوري وفودًا من أئمة كازاخستان ضمن برامج تدريبية مكثفة تستهدف صقل مهاراتهم في تفنيد الفكر المتطرف وترسيخ قضايا التعايش الإيجابي والأخوة الإنسانية.