جيش الاحتلال ينفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية
قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار
الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى

الفنان توفيق عبدالحميد
الفنان توفيق عبدالحميد
أحمد بسيوني

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه تم التواصل هاتفيا مع الفنان توفيق عبدالحميد بخصوص شكواه الخاصة بإزالة عداد المياه من شقته وحل الأمر.


وأكد المهندس أحمد جابر في تصريحات لصدى البلد أنه تواصل شخصيا مع الفنان القدير وتم حل الشكوى وجار إعادة العداد وعمل التسوية اللازمة، عقب توجيه فرع شركة المياه بالمندرة لحل الأمر وتمت التسوية نهائيا.

وكان الفنان توفيق عبد الحميد قد استغاث بالمسؤولين بعد أن تمت إزالة عداد المياه الخاص بمنزله في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه برغم عدم زيارته لمنزله الخاص منذ 15 عاما، إلا أنه كان دائما حريصا على أن يسدد فواتير المياه.
وشارك الفنان توفيق عبد الحميد منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليه : "السيد رئيس مرفق مياه المنتزه بعد التحية.. حدث هذا في شقتي بمحافظة الإسكندرية بالعصافرة بحرى في شارع أطلس، دفعت فواتير المياه لفترة طويلة رغم أنها كانت باهظة وغير منطقية، وأنا كمان مكنتش بروحها، لكن دفعتها وبعد شوية شالوا عداد المياه، وبعد شوية عملوا ليا مخالفة استخدام المياه بشكل غير قانوني، وحرروا ليا مخالفة بـ 20 ألف جنيه، كل ده والشقة مقفولة لسنوات طويلة".
وأضاف توفيق عبد الحميد: "ممكن تتأكدوا من هذا الأمر من استخدام عداد الكهرباء، لأني خاصمتها علشان كانت بتشوف البحر من كل حتة فيها، وبعد كده اختلف الأمر تماما، وبقت كمان مجروحة وأنا كمان بقيت مريض، فخاصمتها ومروحتهاش بقالي حوالى 15 سنة، ينفع كدة يا إسكندرية ويا رئيس مرفق مياه المنتزه، أنا عايز العداد بتاعي اللى شلتوه ويبقي في الشقة".

المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب الفنان توفيق عبدالحميد المياه

