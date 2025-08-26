والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص

نفى والد الفنان حسام حبيب الأخبار المتداولة عن هجومه على الفنانة شيرين عبد الوهاب.

والد حسام حبيب: أحب شيرين وهي ثروة قومية

وقال والد حسام حبيب، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه استمع للأنباء التي تتحدث عن نيتها في الاعتزال، مؤكدا أنها "قيمة كبيرة وثروة قومية، ربنا يصلح حالها، وأنا بحبها جدا وهي تعلم ذلك".

حسام وشيرين طول عمرهم أصدقاء

وأضاف: "حسام وشيرين طول عمرهم أصدقاء، وحسام لم يقل لي إنه سوف يعود لشيرين بعد كل هذه الخلافات التي كانت بينهما، ولكن "من الحب ما قتل".

شيرين عبدالوهاب تتصدر محركات البحث:

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تصدّرت مؤشرات محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية؛ بعد البيان الذي أصدره محاميها ياسر قنطوش، وأكد فيه عودتها مجددًا للفنان حسام حبيب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها ومتابعي الوسط الفني.

حسام حبيب ينفي عودته لـ شيرين عبدالوهاب:

ونفى حسام حبيب، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، وجود نية للعودة، قائلًا: “كله ده كلام كذب، مالوش أي أساس من الصحة، أنا وشيرين علاقتنا طيبة، وأصدقاء فقط، وكل الكلام التاني أكاذيب من ناس مرضى، زي ما ربنا قال: «في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا»”.