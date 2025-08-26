قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
«البحر مبيهرزرش».. لأول مرة الإسكندرية تغلق أبوابها والشواطئ خالية
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع "إيفرفار" الصينية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة
الوزراء: طرح مشروعات كهرباء بالمدن الجديدة على القطاع الخاص
منتخب شباب الطائرة يتفوق على الصين ويتأهل إلى ثمن نهائي بطولة العالم
إصابة بن رمضان تقلق الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. آخر التطورات
ننشر أماكن معامل التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يتفقد ملتقى «قادرون باختلاف» ويؤكد: دعمهم واجب ورسالة إنسانية

وكيل الأزهر يتفقد ملتقى «قادرون باختلاف» ويؤكد: دعم ذوي الهمم واجب مؤسسي ورسالة إنسانية
وكيل الأزهر يتفقد ملتقى «قادرون باختلاف» ويؤكد: دعم ذوي الهمم واجب مؤسسي ورسالة إنسانية
إيمان طلعت

تفقد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، يرافقه فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الثالث للثقافة والفنون لدعم الموهوبين من ذوي الهمم "قادرون باختلاف في حب مصر"، والذي ينظمه مكتب دعم الابتكار بالأزهر، بحضور ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة،.

وعبر وكيل الأزهر، عن تقديره للأعمال الفنية المشاركة في المعرض الخاص بالملتقى، والتى أنتجها أطفال موهوبون من ذوي الهمم، من طلاب لأزهر الشريف، مؤكداً أن دعم الأزهر لذوي الهمم ورعايتهم يمثل واجبا مؤسسيا ورسالة إنسانية تستهدفُ إبرازَ قدراتِهم وإبداعاتِهم، وتعميق قيم الولاء والانتماء لديهم؛ ممَّا يفتحُ لهم آفاقَ المستقبلِ ويمكنهم من المشاركة في نهضة المجتمع.

من جانبه، أشار الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن ملتقى «قادرون باختلاف» يأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تستهدف تأهيل المواطن المصري لمواجهة التحديات المعاصرة، وبناء شخصية متكاملة واعية، مشيرا إلى أن الملتقى يُجسّد التزام الأزهر بمبادرته "كلنا واحد لدعم ذوي الهمم"، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية ودعم وتأهيل الموهوبين والنوابغ من ذوي الهمم داخل الأزهر وخارجه.

شهد الملتقى عددًا من الفعاليات المتنوعة لتعزيز الجانب الفني والثقافي لدى ذوي الهمم، منها ندوة وطنية ودينية، ومرسم حر لتنمية الثقة بالنفس وتحقيق الدمج مع فنانين محترفين، إلى جانب معرض فني لعرض إبداعاتهم، وورش عمل فنية وحرفية تهدف إلى تدريبهم وتأهيلهم للمشروعات الريادية، خاصة في الحرف التراثية، كما يتضمن مسابقات ثقافية وترفيهية لتحفيز المشاركة والاندماج.

وكيل الأزهر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني قادرون باختلاف في حب مصر الضويني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى رمضان صبحي: غيابك كتير أوي

وزارة الشباب والرياضة

وزير الشباب يصدر ضوابط تعديل أحكام النظم للأندية وفقًا لتعديل قانون الرياضة

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ ينتقد اختيارات ريبيرو التكتيكية قبل موقعة الأهلي وبيراميدز

بالصور

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد