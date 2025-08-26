قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كازاخستان تجدد دعوتها لشيخ الأزهر للمشاركة في افتتاح قمة زعماء الأديان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير عسكر جينيس، سفير جمهوريَّة كازاخستان في القاهرة؛ حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية، واستعراض الجهود المشتركة في خدمة قضايا الحوار والسَّلام العالمي.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تجمع الأزهر الشريف بكازاخستان، مشيرًا إلى أن الأزهر يحتضن حاليًا (207) طالب وطالبة من كازاخستان يدرسون في مختلف مراحله التعليمية، بما يعكس ثقة الشعب الكازاخي في رسالة الأزهر العلميَّة والإنسانية، مؤكدًا أن أبواب الأزهر مفتوحة دائمًا أمام أبناء كازاخستان، كما تستقبل أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعاظ بشكل دوري وفودًا من أئمة كازاخستان ضمن برامج تدريبية مكثفة تستهدف صقل مهاراتهم في تفنيد الفكر المتطرف وترسيخ قضايا التعايش الإيجابي والأخوة الإنسانية.

وخلال اللقاء، جدَّد السفير الكازاخي دعوة الرئيس قاسم جومارت توكايف إلى فضيلة الإمام الأكبر لزيارة كازاخستان، والمشاركة في افتتاح قمة «زعماء الأديان العالمية والتقليدية»، مؤكدًا أنَّ حضور شيخ الأزهر سيكون دعمًا قويًّا لرسالة الحوار والتعايش، ومعبرًا عن تقدير بلاده الكبير لجهود الأزهر في نشر صحيح الدين، ورعاية الطلاب الوافدين، وتقديم منح دراسية سنويًّا لأبناء كازاخستان.

وفي ختام اللقاء، أشاد فضيلة الإمام الأكبر والسفير الكازاخي بعمق العلاقات التاريخية بين الأزهر الشريف وكازاخستان، مع تأكيد مواصلة دعم هذه العلاقات والاستفادة من خبرات الأزهر العلمية والدينية والثقافية، بما يسهم في خدمة الطلاب والباحثين الكازاخيين، ويعزز من جهود نشر قيم التسامح والحوار بين الشعوب.

شيخ الازهر كازاخستان احمد الطيب أكاديمية الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

ترشيحاتنا

اينو

معتز إينو: عملت محضر إثبات حالة للزمالك في القسم بخطة من الأهلي

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

الزمالك

مجلس الزمالك يناقش تطورات ملف أرض 6 أكتوبر

بالصور

خطوات لمعان الشعر في المنزل

خطوات لمعان الشعر في المنزل
خطوات لمعان الشعر في المنزل
خطوات لمعان الشعر في المنزل

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد