تفاصيل جديدة في محاولة اختطاف طالبة جامعية لطفلين ببني سويف

كشفت تحقيقات النيابة العامة ببني سويف، مع " هـ.أ.ع" 19 سنة، طالبة جامعية، في اتهامها بمحاولة اختطاف طفلين، عن وجود شريكان معها، اتفقوا فيما بينهم على مساومة والد الطفين وطلب فدية مالية قدرها 60 ألف جنيه، مقابل إعادتهما.



بدأت الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، جنوب المحافظة، يفيد بورود بلاغ لرئيس وحدة المباحث الجنائية، من "أحمد.م.م" 35 سنة، مدير مبيعات، مقيم شارع الجيش، بمدينة الفشن، يفيد بتمكنه من إمساك "فتاة" أثناء محاولتها استدراج طفليه "كرم ـ 8 سنوات" و"يارا ـ 6 سنوات" من أمام منزله وخطفهما.



وبالانتقال والفحص، تم التحفظ على الفتاة وبنقلها لمركز الشرطة تبين أنها تدعى "هـ.أ.ع" 21 سنة، طالبة جامعية، ودلت التحريات إلى أنها حاولت استدراج الطفلين إلى مكان بعيد عن المنزل وخطفهما ومساومة والدهما على دفع مبلغ مالي لإعادتهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



وأمام مدير نيابة الفشن، أقر والد الطفلين بإنه فوجئ بإبلاغه من كلًا من : "سعد.أ.س" 33 سنة، سائق، و"علي.أ.و" 22 سنة، سائق، يقيما بندر الفشن، دائرة المركز، بإن " هـ.أ.ع" 19 سنة، طالبة جامعية، حضرت لهما وحاولت الاستعانة بهما واستئجار سيارة لخطف طفلين وطلب فدية مالية قدرها 60 ألف جنيه من والد الطفلين، وقيامها بتسليم السائقان مبلغ 2200 جنيه نظير تنفيذ ذلك.



كما تبين لرجال الشرطة أنه وبسؤال السائقين أيدا مضمون أقوال والد الطفلين، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بما جاء بأقوال السائقان، وبررت ذلك كونها تعاني من مرض نفسي ولا تدرك أو تعي ما تقوم به.



فكلف المحامي العام لنيابات بني سويف، إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف ووحدة مباحث مركز شرطة الفشن، بالتحري عن الواقعة وصولًا لحقيقتها.