ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل جديدة في محاولة اختطاف طالبة جامعية لطفلين ببني سويف

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:52 ص
مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف
محمد عبد الحليم
كشفت تحقيقات النيابة العامة ببني سويف، مع " هـ.أ.ع" 19 سنة، طالبة جامعية، في اتهامها بمحاولة اختطاف طفلين، عن وجود شريكان معها، اتفقوا فيما بينهم على مساومة والد الطفين وطلب فدية مالية قدرها 60 ألف جنيه، مقابل إعادتهما.

بدأت الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، جنوب المحافظة، يفيد بورود بلاغ لرئيس وحدة المباحث الجنائية، من "أحمد.م.م" 35 سنة، مدير مبيعات، مقيم شارع الجيش، بمدينة الفشن، يفيد بتمكنه من إمساك "فتاة" أثناء محاولتها استدراج طفليه "كرم ـ 8 سنوات" و"يارا ـ 6 سنوات" من أمام منزله وخطفهما.

وبالانتقال والفحص، تم التحفظ على الفتاة وبنقلها لمركز الشرطة تبين أنها تدعى "هـ.أ.ع" 21 سنة، طالبة جامعية، ودلت التحريات إلى أنها حاولت استدراج الطفلين إلى مكان بعيد عن المنزل وخطفهما ومساومة والدهما على دفع مبلغ مالي لإعادتهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وأمام مدير نيابة الفشن، أقر والد الطفلين بإنه فوجئ بإبلاغه من كلًا من : "سعد.أ.س" 33 سنة، سائق، و"علي.أ.و" 22 سنة، سائق، يقيما بندر الفشن، دائرة المركز، بإن " هـ.أ.ع" 19 سنة، طالبة جامعية، حضرت لهما وحاولت الاستعانة بهما واستئجار سيارة لخطف طفلين وطلب فدية مالية قدرها 60 ألف جنيه من والد الطفلين، وقيامها بتسليم السائقان مبلغ 2200 جنيه نظير تنفيذ ذلك.

كما تبين لرجال الشرطة أنه وبسؤال السائقين أيدا مضمون أقوال والد الطفلين، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بما جاء بأقوال السائقان، وبررت ذلك كونها تعاني من مرض نفسي ولا تدرك أو تعي ما تقوم به.

فكلف المحامي العام لنيابات بني سويف، إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف ووحدة مباحث مركز شرطة الفشن، بالتحري عن الواقعة وصولًا لحقيقتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفلين في قليوب واتهام والدتهما بالإهمال

ضبط طالبة جامعية أثناء محاولتها خطف طفلين من الفشن ببني سويف

الداخلية فى يوم.. طلب فدية ١٠٠ ألف دولار.. ضبط تاجر عربي اشترك في احتجاز شخص بالبدرشين.. القبض على عصابة بحوزتهم قطع أثرية فى أسيوط

ترشيحاتنا

رضوى الشربينى بـ إطلالة عنيفة.. والجماهير: حرام كده كتير.. شاهد

سارة الطباخ تستبدل محمد الشرنوبي بـ تامر عاشور.. و600 ألف دولار تنقذ رقبته

صدمة لعشاق الأهلي .. حسين الشحات يحن لأيام العين الإماراتي

تعرف على مشوار ليفربول في كأس العالم للأندية بالتفصيل

اخبار الرياضة.. مرتضى يفجر مفاجأة لأعضاء الزمالك.. حقيقة توقيع عقوبات على الاهلي بسبب كهربا.. وإصابة صالح جمعة

اخبار الفن| فرح أحمد فهمى وهنا الزاهد.. هنادي مهنا في المستشفى.. وبطلة فيلم الحفيد تعود للظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا