مصر تفوز على بورتوريكو 3-1 في افتتاحية بطولة العالم لناشئات الطائرة.. فيديو

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة أمام نظيره بورتوريكو بفوز الفراعنة 3-1 في مجموع الأشواط، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة بصالة هيئة قناة السويس المغطاة.



الشوط الأول ..

تأخر منتخب مصر في بداية الشوط وأصبح الفارق 10 نقاط، بينما عاد المنتخب الوطني لأجواء المباراة، وتعادل 23 -23، ثم تقدم لأول مرة في المباراة وانهى الشوط بالتقدم 26-24.



الشوط الثاني ..

سارت الأحداث نقطة مقابل نقطة، لكن تأخر مستوى منتخب مصر، وسيطر منتخب بورتوريكو يقتنص الشوط بنتيجة 25-20، ويصبح التعادل في الأشواط هي النتيجة حتى الآن.



الشوط الثالث ..

ازدادت الإثارة بين الفريقين والمنافسة الشرسة، واستمر شوط المباراة الثالث نقطة مقابل نقطة حتى النهاية التي حسمها منتخب مصر، بالفوز بفارق نقطتين فقط بنتيجة 30-28.



الشوط الرابع ..

سيطر منتخب مصر على مجريات الأمور ازدادت ثقته بعد الفوز في شوطين، وبدأ الشوط الرابع بمجموع بفارق مجموع نقاط كبير، ثم بدأ في جمع النقاط حتى نهاية الشوط وأنهى الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-21 وحسم المباراة 3-1 مجموع الأشواط.



تستضيف الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.



وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر المضيف بجانب دول بورتوريكو والبرازيل والصين والكاميرون أما المجموعة الثانية تضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلا روسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا والرابعة تضم دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية.