طوارىء بالبحيرة استعدادا لمواجهة السحابة السوداء.. ومعدات لفرم وكبس المخلفات

تجرى محافظة البحيرة استعداداتها لمواجهة السحابة السوداء التى تتسبب فى تلوث الهواء والبيئة بالتزامن مع موسم حصاد الأرز وحرق مخلفاته.



أعلنت محافظة البحيرة عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السحابة السوداء وذلك من خلال حزمة إجراءات منها تشكيل غرف عمليات مركزية بالديوان العام وربطها بغرف العمليات بجهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة ة وبغرف العمليات الفرعية بدائرة المحافظة لتوزيع الأدوار وتحديد مسؤولية كل جهة وسرعة التواصل المستمر.



كما شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تضافر كافة الجهود للسيطرة على عمليات حرق قش الأرز المكشوف والمخلفات الزراعية وتكثيف جهود التوعية لرفع الوعي لدى المزارعين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها موجها بتوفير المعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز على مراكز التجميع بنطاق المحافظة والتأكد من سلامة تشغيلها.



وطالب المحافظ بضرورة متابعة تنفيذ القرار رقم 846 لسنة 2019 والمتضمن وقف الصناعات الملوثة للبيئة وحظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير خلال الفترة من 15/8 حتى 30/11/2019م وحظر تشغيل المسابك بعد الساعة 5 مساءً حتى الساعة 7صباحًا مع استمرار المرور الميداني على مصانع الطوب الطفلي و المكامير لتفعيل القرار، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المقالب العمومية والسيارات المخالفة بيئيًا لخطورة تلك الأنشطة خلال فترة موسم الحصاد والظروف الجوية الخاصة بتلك الفترة



وشدد على استمرار جهود التوعية بدور العبادة وتكثيف تنظيم الندوات من خلال الإدارات الزراعية والوحدات القروية ومراكز الشباب لتوعية المواطنين بأضرار حرق المخلفات الزراعية وبيان جهود وزارة البيئة فى توفير البدائل التي تعظم من إستخدام المتبقيات الزراعي.



ومن جانبه أكد المهندس سعد زامل مدير عام شؤون البيئة على تشكيل لجان مرور ليلية من جهاز شئون البيئة والزراعة بالمحافظة للعمل حتى الساعة 10 مساءًا خلال الفترة القادمة لرصد وتتبع أي خروقات وتحقيق المستهدف في خطة مواجهة ظاهرة السحابة السوداء والتوعية اللازمة لبيان خطورة الظاهرة وأثرها على صحة الإنسان والبيئة وإهدار أحد مصادر الثروة التي يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية في ظل إرتفاع أسعار العلف.



وأعلن "زامل" عن إعداد خطة لمواجهة ظاهرة حرق القش بالمحافظة، وضعت بما يتناسب مع طبيعة المحافظة وإمكانياتها، من أجل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع للمنظومة.



وأشار إلى تأجير وشراء معدات جمع وفرم المخلفات الزراعية للمتعهدين للحد من ظاهرة الحرق، ما يعود بالنفع على الفلاح والبيئة ويضمن مواجهة بعض الصعوبات التي قد تواجهه الفلاح فى الجمع والتدوير.



وطالب ممثلي مديرية الزراعة بالمحافظة، بالمشاركة في دعوة الفلاحين للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والاستفادة منه بالتدوير سواء للقش أو حطب الذرة.



ولفت زامل إلى أن بروتوكول الوزارة مع جهاز مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يتيح للشباب فرص امتلاك مفارم بشروط ميسرة كأحد مبادرات وزارة البيئة لتوفير فرص عمل فى مجال الحد من تدوير المخلفات الزراعية.



فيما وجه المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة، بضرورة قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالاستمرار فى رفع الوعي البيئي لدى الفلاحين بقيمة قش الأرز وأساليب الاستفادة منه، بإعادة استخدامه نظرا للعائد الاجتماعي والاقتصادي لبرامج وزارتي الزراعة والبيئة فى الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها الى مواد جديدة ذات قيمة اقتصادية، ومنها العلف الحيواني والأسمدة العضوية لما له من مردود اقتصادي على المزارع.



وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير العديد من المعدات الخاصة بالجمع والكبس والفرم لتدوير المخلفات الزراعية، ما يعمل على فتح فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب في مجال تدوير المخلفات الزراعية، مشددا على ضرورة التكاتف خلال الموسم الحالي لإحكام السيطرة على مصادر الظاهرة بالمحافظة.