هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

فجر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة كبرى بشأن صفقة انتقال باسم مرسي نجم الفريق السابق و المنضم حديثا لـ الإنتاج الحربي.



وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن باسم مرسي هو هدية الزمالك لـ الإنتاج الحربي مشددا أنه خلال الموسمين الماضيين قام بإعارة اللاعب بلا مقابل .



وأضاف رئيس نادي الزمالك أن باسم مرسي من حق الفريق حتى هذه اللحظة و من الممكن قيده صباح غد في قائمة الفريق مما سيعرض فريق الإنتاج الحربي للإيقاف.



وأكمل مرتضى منصور أنه حتى يوم 10 سبتمبر المقبل من حقه قيد اللاعب في قائمة المعارين .



انضم باسم مرسي لاعب الزمالك إلى صفوف الإنتاج الحربي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر خلال الساعات القليلة الماضية.



وأكد مصدر خاص أن باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك وقع على عقود انضمامه للإنتاج الحربي منذ قليل في حضور وكيله أشرف عامر رئيس النادي.



وقام مدير الكرة بالفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بضم باسم مرسي عقب عدم قيده في صفوف الفريق أو الإعارات بنادي الزمالك.







