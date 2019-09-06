ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:16 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
ياسمين تيسير
فجر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة كبرى بشأن صفقة انتقال باسم مرسي نجم الفريق السابق و المنضم حديثا لـ الإنتاج الحربي.

وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن باسم مرسي هو هدية الزمالك لـ الإنتاج الحربي مشددا أنه خلال الموسمين الماضيين قام بإعارة اللاعب بلا مقابل .

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن باسم مرسي من حق الفريق حتى هذه اللحظة و من الممكن قيده صباح غد في قائمة الفريق مما سيعرض فريق الإنتاج الحربي للإيقاف.

وأكمل مرتضى منصور أنه حتى يوم 10 سبتمبر المقبل من حقه قيد اللاعب في قائمة المعارين .

انضم باسم مرسي لاعب الزمالك إلى صفوف الإنتاج الحربي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد مصدر خاص أن باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك وقع على عقود انضمامه للإنتاج الحربي منذ قليل في حضور وكيله أشرف عامر رئيس النادي.

وقام مدير الكرة بالفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بضم باسم مرسي عقب عدم قيده في صفوف الفريق أو الإعارات بنادي الزمالك.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرياضة ليلا.. أمونيكي يقود الزمالك.. مرتضى يعلن عن 5 صفقات .. وشوبير يكشف مصير حامد وكهربا

تحدي جديد.. أول تعليق لـ أشرف بن شرقي بعد التوقيع لـ الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الخميس 1-8-2019

انتقال حر.. باسم مرسي ينضم إلى صفوف الإنتاج الحربي موسمين

ترشيحاتنا

الجمارك تضبط أقراصا مخدرة في حقائب راكب بمطار القاهرة

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

تعرف على مشوار ليفربول في كأس العالم للأندية بالتفصيل

شريف منير يكشف حقيقة ذهابه لإسرائيل للعمل هناك

عبده موته.. مواطن عراقى يرعب جيرانه بهذا الأمر.. فيديو

اعرف موعد انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الجديدة

صدمة لعشاق الأهلي .. حسين الشحات يحن لأيام العين الإماراتي

تعرف على مشوار ليفربول في كأس العالم للأندية بالتفصيل

اخبار الرياضة.. مرتضى يفجر مفاجأة لأعضاء الزمالك.. حقيقة توقيع عقوبات على الاهلي بسبب كهربا.. وإصابة صالح جمعة

طلب غريب من مرتضى منصور للمشرفين على ملعب برج العرب

مواجهة مرتقبة تدفع حسام غالي لتوجيه رسالة مؤثرة لـ ميدو .. التفاصيل كاملة

في صفقة انتقال حر.. لاعب الزمالك السابق ينضم لـ الجونة

اخبار النادي الأهلي اليوم 5-9-2019.. قرار سيادي من فايلر.. كواليس مران المدرب الجديد.. وتعليق مثير من أزارو

مرتضى منصور يعلن منافذ بيع تذاكر نهائي كأس مصر ويزف بشرى سارة لـ الجماهير

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

الزمالك على موعد مع 3 ألقاب محليا وقارية فى سبتمبر.. تفاصيل

الشوط الثالث .. مصر تحسم النتيجة 30-28 ببطولة العالم لناشئات الطائرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت بالترتر الأسود .. هايدي موسى تتألق بإطلالة كلاسيك على إنستجرام

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير