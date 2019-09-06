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استشاري مخ وأعصاب يكشف عن مخاطر السكتة الدماغية وأبرز أعراضها.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:36 ص
محمود محسن
أكد دكتور عمرو حسن استشاري المخ والأعصاب بطب القصر العيني أن السكتة الدماغية تنتج عن حدوث جلطة أو نزيف بالمخ مؤكدا أن جلطات المخ تنتج عن انسداد أحد الشرايين المغذية لخلايا وأنسجة المخ. 

وأضاف استشاري المخ والأعصاب بطب القصر العيني أن انسداد الشرايين قد ينتج عن تصلب الشرايين أو وجود جلطة من القلب إلى المخ مشيرا إلى أنها تؤدى إلى انقطاع وصول الدم إلى المخ وبالتالي تظهر أعراض السكتة الدماغية. 

وتابع استشاري المخ والأعصاب بطب القصر العيني أن أعراض السكتة الدماغية ثقل في اللسان واليد والشلل النصفي وبالتالي نستطيع أن نشخص عن طريق ذلك لذا إذا ظهرت تلك الأعراض يجب التوجه فورا إلى مستشفى بها جهاز أشعة مقطعية على الفور.

وأشار استشاري المخ والأعصاب بطب القصر العيني أن مزيلات الجلطة يجب أن تؤخذ بعد 4 ساعات وإذا تم التأخير هى الخطورة على المريض والأشعة التى تتم على المخ تظهرها في بدايتها

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