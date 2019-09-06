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اقتصاد

الإسكان: الإعلان عن أكبر طرح للأراضي السكنية والفيلات والوحدات بالمدن الجديدة خلال أيام

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:40 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم خلال أيام، الإعلان عن أكبر طرح للأراضي السكنية، والخدمات، والفيلات، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة.

وأوضح أنه بالنسبة لقطع الأراضى السكنية التى سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزًا، وقطع أراض بمشروع "بيت الوطن"، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع "بيت الوطن".

وأشار وزير الإسكان إلى أنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع"سكن مصر" بمدن: المنيا الجديدة، "ناصر" غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، إضافة إلى عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بمدن (الشيخ زايد - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة)، كما سيتم طرح عدد من وحدات الإسكان المميز بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى طرح عدد من الفيلات بمشروع "بيت الوطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.

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