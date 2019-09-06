الإعصار دوريان بضرب الساحل الأمريكي.. فيديو

عرضت فضائية إكسترا نيوز، مقطع فيديو لإعصار دوريان الذى يضرب الساحل الأمريكى.



إعصار دوريان الذى ضرب الساحل الأمريكي تسبب في مقتل عشرين شخصا على الأقل، ولا يزال حجم الدمار والكارثة الإنسانية، حيث أظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزر أباكو بشمال الباهاما دمارا واسع النطاق.



وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها المياه ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل الدمى. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني .



وأظهرت الصور الدمار في جزيرة الباهاما الكبرى حيث تعرضت الكثير من حظائر الطائرات والعديد من الطائرات في مطار فريبورت لأضرار بالغة على ما يبدو جراء الإعصار.

