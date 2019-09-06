ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإعصار دوريان بضرب الساحل الأمريكي.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:53 ص
إعصار دوريان
إعصار دوريان
شيرين عادل
عرضت فضائية إكسترا نيوز، مقطع فيديو لإعصار دوريان الذى يضرب الساحل الأمريكى.

إعصار دوريان الذى ضرب الساحل الأمريكي تسبب في مقتل عشرين شخصا على الأقل، ولا يزال حجم الدمار والكارثة الإنسانية، حيث أظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزر أباكو بشمال الباهاما دمارا واسع النطاق.

وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها المياه ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل الدمى. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني .

وأظهرت الصور الدمار في جزيرة الباهاما الكبرى حيث تعرضت الكثير من حظائر الطائرات والعديد من الطائرات في مطار فريبورت لأضرار بالغة على ما يبدو جراء الإعصار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمر صناعي يرصد مدى قوة إعصار دوريان.. فيديو

تحسبا لمرور الإعصار دوريان الكارثي.. فلوريدا تتخذ إجراءات وقائية

ضرب جزر البهاما بعنف.. آثار مدمرة لـ الإعصار دوريان .. شاهد

الاعصار الوحش.. سقوط أول ضحايا دوريان.. وترامب مشغول بلعب الجولف

مهددا الساحل الأمريكي.. الإعصار دوريان يقتل 5 في جزر الباهاما

الإعصار دوريان يضعف قليلا فوق الباهاما لكنه ما زال يشكل خطورة

ترشيحاتنا

ضمن المنطقة اللوجستية.. مول طنطا الجديد فاتحة خير على الغرباوية .. يوفر 10 آلاف فرصة عمل .. ويعد الأكبر على مستوى الدلتا بمساحة 135 ألف متر مربع .. صور

بيكيه يكشف إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة و يعلق على فشل انضمام نيمار للفريق

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد

ملكة الراب نيكي ميناج تعلن اعتزالها الفن بسبب حبيبها المجرم

محامي القذافي يكشف حقيقة حساب موكله على تويتر

7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة .. تعرف عليهم

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

وفاة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد