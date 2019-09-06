استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. الأهلي يخوض مباراة ودية الأحد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري فايلر، خوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.



و كان فريق كانو سبورت قد فاز في الدور التمهيدي على ميكيل كينيما الإثيوبي ذهابا 2-1 و تعادل معه إيابا 1-1 ليواجه الأهلي في دور الـ32.



في المقابل حقق الأهلي فوزه كاسحا على اطلع برة السوداني ذهابا و إيابا بنتيجة 13-0 كمجموع اللقائين.