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حوادث

شرشر وبوشة والصعيدي: مشينا فى طريق الحرام وآخرتنا السجن

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:54 م
مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
إبراهيم الهوارى
عاشوا الدنيا بطولها وعرضها كما يقولون .. مشيوا فى طريق الحرام والفلوس السهلة وتخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة من أجل الحصول على المال للإنفاق على ملذاتهم ورغباتهم دون أى تعب أو مشقة فى عمل يرزقون به بالحلال .. إنهم "شرشر" و"بوشة" و"الصعيدي" 3 من العاطلين وتجار المخدرات.

المتهمون كونوا عصابة للاتجار فى المخدرات وبدأوا فى ترويج الاستروكس والحشيش والهيروين على الشباب مستخدمين أسلحة لحماية نشاطهم الإجرامى حتى سقطوا فى قبضة رجال الشرطة واعترف المتهمين بحيازتهم للمخدرات للاتجار فيها، مؤكدين أنهم مشيوا فى طريق الحرام واخرتهم بقت السجون وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت، القبض على 15 عنصرا إجراميا، بينهم 8 أشخاص من المتاجرين والمروجين للمخدرات والأقراص المخدرة، بينهم 3 متهمين خطرين يدعون "شرشر وبوشة والصعيدي"، حررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت توجيهات اللواء طارق عجيزي، مدير الأمن للواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، تقضي بشن حملة أمنية وانضباطية وتفتيشية مكبرة، بمشاركة قيادات المديرية نظامية وبحثية مدعومين بمجموعات قتالية وآليات مدرعة من إدارة قوات الأمن بمشاركة البحث الجنائي والمرور بنطاق المديرية على بعض البؤر الإجرامية لترويج وحيازة المخدرات.

وأسفرت حملة في الخصوص عن ضبط محمد ن ن وشهرته "بوشة" عاطل وبحوزته 350 جرام من الإستروكس، وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار.

أما في شبرا فتمكن رجال مباحث شبرا ثان من ضبط محمد ح ع وشهرته "محمد الصعيدي" عاطل وبحوزته 500 جرام من الحشيش ومبلغ مالي 600 جنيه، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط محمد ح ه وشهرته" شرشر" عاطل وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش محلي وطلقتين من ذات العيار و500 جرام من الهيروين المخدر وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته.

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