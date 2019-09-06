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رياضة

نجم الزمالك السابق يدلى بصوته فى الجمعية العمومية ..صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:11 م
عامر صبرى
عامر صبرى
منتصر الرفاعى
حرص عامر صبري لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك السابق على التواجد في الجمعية العمومية للنادي المنعقدة منذ أمس الخميس واليوم الجمعة و غدٍ السبت، للادلاء بصوته في الميزانية والانتخابات التكميلية للمجلس الحالي.

وقام عامر بالتسجيل في كشوفات الأعضاء وسط وجود مكثف من اعضاء النادي، حيث أشاد بعملية الدخول والخروج من اللجان، وسهولة التصويت دون وجود أي زحام.

كما أشار لاعب الزمالك السابق، الى أنه في كل مرة يأتي فيها لمقر النادي يشاهد مباني وإنشاءات جديدة، حيث العمل واضح من مجلس الإدارة بقيادة المستشار مرتضى منصور.

وقد بدأ التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك في اليوم الثاني من الانعقاد، حيث شهد وجودا مكثفا من الأعضاء على التسجيل والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.
نجم الزمالك السابق يدلى بصوته فى الجمعية العمومية ..صور

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