اعمل بالخميرة مصيدة.. طرق التخلص من الذباب



الطريقة الأولى للتخلص من الذباب بالخميرة:



تعتبر الخميرة من المواد الفعالة في القضاء على الذباب بشكل نهائي سواء في البيت أو الشغل أو أي مكان يتكاثر فيه الذباب:



- في كوب زجاجي نمزج ملعقة صغيرة سكر مع نصف كوب ماء دافئ .

- نضيف ملعقة خميرة جافة على مزيج الماء والسكر.

- نقلب الخليط جيدًا حتى ظهور الفقاعات.

- نغطي الكوب الزجاجي بالكامل بالبلاستيك.

- ثم نقوم بعمل ثقوب في الغلاف البلاستيكي للكوب، وذلك حتى نسمح للذباب بالخدول إلى الكوب من تلك الثقوب.

- نراعي أن تكون الثقوب صغيرة حتى لا تترك مجالًا لخروج الذباب مرة أخرى خارج الخليط.



الطريقة الثانية: طرق التخلص من الذباب بالخميرة والسكر باستخدام مصيدة:



أولًا: الأدوات المطلوبة:



- زجاجة كبيرة فارغة.

- سكين حامي أو كاتر.

- قلم ماركر أو قلم الجاف المتوفر.

- كوب من الماء المغلي.

- ¼ كوب سكر بني.

- 1 جرام خميرة.

- شريط لاصق "سولتيب" .



إعداد المصيدة للقضاء على الذباب:



تجهيز الزجاجة:



- نرسم بالقلم الماركر علامة في منتصف الزجاجة ويمكن قياس المنتصف بالمسطرة أو الشريط اللاصق، وتكون العلامة بمحيط الزجاجة بأكملها.

- باستخدام الكاتر نقوم بقطع الزجاجة نصفين كما تشير العلامة التي قومنا برسمها.

- لا نلقي بالجزء العلوي بل نتركه.

- عليك الحذر من حواف الزجاجة بعد قطعها فهي حادة ، لذا يمكنك تغليف الحواف باللاصق حتى لا نتنجرح يداك.



- إعداد مكونات المصيدة للتخلص من الذباب:



- نقوم بوضع مقدار الماء في وعاء ونتركها حتى تغلي تمامًا، حينها ستكون الماء جاهزة للمصيدة.

- في النصف الذي به قاعدة الزجاجة نسكب السكر البني، مع الأخذ في الاعتبار عدم ترك السكر على جدران الزجاجة من الخارج.

- نضيف الماء المغلي بحذر على السكر البني.

- نترك المزيج لمدة تلت ساعة حتى يبرد.

- فيما بعد نقوم بإضافة الخميرة على السكر والماء، ولن تحتاج إلى التقليب فالخميرة تمتص السكر وتطرد ثاني أكسيد الكربون لجذب الناموس.



تركيب المصيدة:



- نحضر الجزء الآخر من الزجاجة ونضعه بالعكس داخل النصف الأول.

- نضع الشريط اللاصق على الحواف لتثبيت المصيدة.

- قوم بوضع المصيدة في مكان قريب من الذباب والناموس.

- كل اسبوعين نقوم بغسل المصيدة وتكرار العملية حتى تظل فعاليتها في القضاء على الذباب.





التخلص من الذباب بالخميرة.. لا يقتصر دور الخميرة على المخبوزات أو أنها مجرد مقدار من مقادير وجبة ما، أو مادة تدخل في طريقة عمل ماسك ما لتجميل الوجه او شد الترهلات، بل امتد دورها ليصل إلى أنها مادة تقضي على الحشرات الطائرة وتحديدًا الذباب، لتصبح طريقة موثقة ضمن عمليات البحث باسم طرق التخلص من الذباب بالخميرة.