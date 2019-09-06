برلماني يحذر من ارتفاع أسعار الدواجن لهذا السبب

تحفظ النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على قرار الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بحظر استيراد الدواجن، خلال الاجتماع الذي جمعه بنائب وزير الزراعة، الدكتورة منى محرز، مؤكدًا أن القرار سيكون له تأثير مباشر على الأسعار وسيؤدي إلى ارتفاعها بنسبة كبيرة لا يتحملها المواطن.



وقال "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إنه مع حماية المنتجين المصريين وحماية الصناعة المصرية، إلا أن الأمر يختلف مع الثروة الداجنة، لأنها تتعلق بمشكلة أمن قومي، ووقف استيراد الدواجن سيؤدي إلى زيادة حتمية في الأسعار.



وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من المسؤولين بضرورة تغيير قرار حظر استيراد الدواجن، وأن يكون القرار مجرد وقف مؤقت لاستيراد الدواجن لمدة تصل إلى شهرين أو 3 شهور.



وأكد النائب عمرو الجوهري ضرورة وجود ضمانات من جانب المسؤولين في وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بحيث لا تزيد الأسعار خلال المدة التي يتم فيها وقف استيراد الدواجن، متسائلًا،: هل أوقفنا الاستيراد وزادت الأسعار؟.



وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، أنه في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.



وأوضح الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، في بيان، اليوم، أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.



وأضاف درويش، أن الاجتماع انتهى إلى الآتي:



‎١- وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.



‎٢- توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجارٍ نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.



‎٣- التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على ٢٠٠ منفذ بدايةً، ويتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقًا للطلبات المقدمة من المنتجين.



وتابع رئيس الاتحاد: "يتوجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهاته المباشرة لجميع الجهات بالتعاون المباشر لمواجهة الأزمة، وللدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على الجهد الحثيث لتحقيق هذا الاتفاق.



وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن السوق في الوقت الحالي لا يشهد حالة من عدم الرقود في شراء الدواجن، متسائلا:" لو مفيش حركة تداول في الأسواق الفراخ غالية ليه؟ .