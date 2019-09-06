الاهلي في ثوبه الجديد.. استعداد أسطوري لـ فايلر أمام كانو سبورت

تمكن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي من تكثيف جلساته مع مساعديه من أجل دراسة فريق كانو سبورت الغيني قبل مباراة البطولة الأفريقية.
ويواصل رينيه فايلر دراسة فريق كانو سبورت بالفيديو ومشاهدة العديد من مبارياته للتعرف على قدراته قبل مواجهته يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
ويكشف لكم صدى البلد من خلال هذه الأخبار كيف استعد رينيه فايلر المدرب الجديد للأهلي لمواجهته الأولى مع المارد الأحمر ..
- الأهلي راحة اليوم ويستأنف المران غدًا
منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق راحة اليوم الجمعة على أن يعود للتدريبات مساء غدٍ “السبت” لمواصلة التحضير لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري فى غينيا الاستوائية.
- مدرب الأهلي يدرس كانو سبورت بالفيديو
يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة فريق كانو سبورت بالفيديو ومشاهدة العديد من مبارياته للتعرف على قدراته قبل مواجهته يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
- استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. الأهلي يخوض مباراة ودية الأحد
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري فايلر، خوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.
ويواصل رينيه فايلر دراسة فريق كانو سبورت بالفيديو ومشاهدة العديد من مبارياته للتعرف على قدراته قبل مواجهته يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
ويكشف لكم صدى البلد من خلال هذه الأخبار كيف استعد رينيه فايلر المدرب الجديد للأهلي لمواجهته الأولى مع المارد الأحمر ..
- الأهلي راحة اليوم ويستأنف المران غدًا
منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق راحة اليوم الجمعة على أن يعود للتدريبات مساء غدٍ “السبت” لمواصلة التحضير لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري فى غينيا الاستوائية.
- مدرب الأهلي يدرس كانو سبورت بالفيديو
يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة فريق كانو سبورت بالفيديو ومشاهدة العديد من مبارياته للتعرف على قدراته قبل مواجهته يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
- استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. الأهلي يخوض مباراة ودية الأحد
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري فايلر، خوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.