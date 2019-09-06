مندوب وعامل وميكانيكي.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل سائق المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقتل سائق وسرقة السيارة قيادته بالمنوفية.



فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة ( سائق - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ) بمنطقة الزراعات دائرة مركز شرطة قويسنا، وحضور نجله (طالب ، وشقيقه/موظف ) بتاريخ 1 الجارى وقررا بتغيبه عن منزله منذ يوم 29/8/2019 بالسيارة الأجرة التاكسى ملكه، وعدم قيامهما بتحرير محضر بغيابه لانشغالهما فى البحث عنه.



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( مندوب مبيعات، ميكانيكى سيارات، عامل - مُقيمين بدائرة مركز شرطة الباجور – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ) .



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة حيث قام مندوب المبيعات والميكانيكى باستدراج المجنى عليه من مدينة القاهرة بزعم توصيلهما إلى مدينة الباجور وبالطريق قاما بالتعدى عليه وخنقه فأوديا بحياته وتخلصا من جثته بمكان العثور وعقب ذلك قاما بتسليم السيارة للعامل لإخفائها والتصرف فيها، وتم ضبط السيارة بإرشاد العامل.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.