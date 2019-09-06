عشرات القتلى.. الإعصار دوريان يضرب جزر أوتر بانكس بولاية نورث كارولاينا الأمريكية.. فيديو

وصل الإعصار دوريان لليابسة اليوم الجمعة وضرب جزر أوتر بانكس التابعة لولاية نورث كارولاينا الأمريكية برياح عاتية وأمواج مرتفعة وذلك بعد أيام من اجتياحه جزر الباهاما مخلفا دمارا واسع النطاق.



وذكر المركز الوطني للأعاصير أن دوريان وصل لليابسة عند كيب هتراس حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي محملا برياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة وهي قوة أقل من التي ضرب بها جزر الباهاما قبل أيام.



وقال روي كوبر حاكم ولاية نورث كارولاينا إنه قلق من ارتفاع الأمواج بسبب العاصفة في جزيرة أوكراكوك في أوتر بانكس بعد إبلاغه بوجود نحو 800 شخص عالقين هناك وحثهم على الوصول لمناطق مرتفعة.



وذكر مركز الأعاصير أن دوريان ضرب جزر أوتر بانكس برياح عاتية على بعد يصل إلى 72 كيلومترا من بؤرته.



وتسبب الإعصار دوريان في هطول أمطار غزيرة منذ وقت مبكر من صباح أمس الخميس على ولايتي نورث وساوث كارولاينا، حيث غمر بلدات ساحلية وأسقط أشجارا وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من السكان.



ويوجد أكثر من 330 ألف منزل وشركة دون كهرباء صباح اليوم الجمعة في الولايتين.



وحذر مركز الأعاصير من احتمال ازدياد سرعة تحرك دوريان، التي تبلغ حاليا 22 كيلومترا في الساعة مما يهدد المنطقة.



وأعلن حكام الولايات في المنطقة حالة الطوارئ وأغلقوا المدارس وفتحوا الملاجئ كما وضعوا قوات الحرس الوطني في حالة تأهب وناشدوا السكان أخذ التحذيرات على محمل الجد، وذلك بعد انتشار صور جديدة للدمار الهائل الذي سببته العاصفة في وقت سابق في جزر الباهاما، حيث أبلغ مسؤولون محطة (سي.إن.إن) التليفزيونية أن عدد القتلى بلغ 30 حتى مساء الخميس ومن المتوقع أن يرتفع كثيرا.



وفي نورث وساوث كارولاينا فقط صدرت أوامر لأكثر من 900 ألف شخص بالجلاء. ولم يتضح عدد من نفذوا تلك الأوامر.



وذكرت تقارير أن أربعة أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالإعصار. فقد قال مكتب رئيس بلدية مقاطعة أورانج في فلوريدا إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم هناك أثناء استعدادات لمواجهة العاصفة أو أثناء الجلاء. وفي نورث كارولاينا قال حاكم الولاية إن رجلا يبلغ من العمر 85 عاما سقط من على سلم بينما كان يقوم بتحصين منزله للتصدي للعاصفة.



