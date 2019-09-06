ترك والدته المريضة وحيدة.. غرق شاب أثناء استحمامه بترعة التوفيقية بالدقهلية

رحل والده وتركه شابا وحيدا ليس له أخوة يرعى والدته المريضة بمرض مزمن وتحمل المسؤولية من أجل أمه المريضة.



تناول الغداء مع والدته وأعطاها الدواء الخاص بها حيث لا تستطيع الحركة كثيرا واستأذنها للخروج مع أصدقائه وأثناء خروجه معهم وجد شبابا يقومون بالاستحمام داخل مياه ترعة التوفيقية فقرر مشاركتهم، حيث يجيد السباحة ولكن القدر كان قد أمر برحيله، ليغرق أسامة بعيدا وحيدا وسط أحزان والدته وأهل قريته.



وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ مركز شرطة المنصورة بغرق شاب أثناء الاستحمام بمياه الرياح التوفيقى أمام قرية منية سندوب التابعة للمركز.



وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين أنه لشاب يدعى أسامة محسن ١٨ عاما ومقيم منية سندوب وحرر محضر بالواقعة.