فوطة مبلولة وسرير وتعويذة .. التفاصيل الكاملة لقتل ام وابنتها فى الاقصر على يد دجال

ادلى المتهم بقتل فتاة ووالدتها بمدينة الاقصر باعترافات تفصيلية بجريمته قائلا : كنت عايز أسرقهم واستعانوا بي منذ حوالى 5 أشهر فى أعمال الدجل وتلاحظ لى إرتداؤهما قِرطين ذهبيين فقررت قتلهما والإستيلاء على المصوغات.



وأضاف المتهم بقيامه فجر يوم 30 اغسطس بالتوجه لمسكنهما بزعم القيام ببعض أعمال الدجل وإقناعهما بضرورة توثيق كل منهما بغرفة مستقلة بمفردها لضمان نجاحها عقب ذلك قام بكتم أنفاسهما بإستخدام قطعة قماش مبللة فأودى بحياتهما وإستولى على القِرطين وهاتف محمول خاص بالأولى وفر هاربًا.



وكشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية غموض قتل ربة منزل وابنتها بالأقصر، كما قامت بتحديد وضبط مرتكب واقعة.



وشرحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر تفاصيل واقعة العثور على جثة حاصلة على دبلوم ، ووالدتها - ربة منزل داخل مسكنهما بناحية العوامية دائرة قسم شرطة الأقصر .



فتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة نجار - مُقيم بدائرة مركز شرطة طيبة ، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة قوص بقنا عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته وبحوزته مبلغ مالى قدره 2000 جنيه.



أمكن بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المستولى عليه وقرر بقيامه ببيع القِرطين لمالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز قوص بنطاق أمن قنا نظير مبلغ مالى قدره 9 آلاف جنيه وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته متبق من متحصلات البيع ، وتم إستهداف مالك محل المصوغات الذهبية وضبطه وبحوزته المسروقات وبمواجهته أيد ما جاء بإعترافات المتهم ونفى علمه بكون المصوغات الذهبية من متحصلات واقعة سرقة .



وقال المتهم ميخائيل فى اعترافاته انه تعرف منذ عدة اشهر على المجنى عليهما الام عائشة عبد القادر وابنتها الهام عبد الحكم واقتعهما انهما مصابتين بالسحر ولابد من فكه .. لم تصدق الأم والابنة ان النحس الذي يلازمهما سوف ينتهى وتبدأ بعدها الحياة تضحك لهما.



وتابع المتهم فى اعترافاته انه اتفق مع الام والابنة واوهمهما بانه شيخ وطلب منهما ان يحضر الى منزلهما بالأقصر لانهاء الاعمال والسحر، مشيرا الى انه على الجانب الاخر كان يخطط ويرتب أدواته التي يستخدمها فى قتلهما فوطة مبلولة وحبال وفى الموعد المحدد توجه ليلا الى منزل الضحيتين وطلب كل واحدة منهما أن تجلس فى غرفة منعزلة وقام بتقييدهما واجهز عليهما بقطعة قماش مبللة وكتم انفاسهما واستولى على مصوغاتهما ومتعلقاتهما وهرب.



تفاصيل الجريمة البشعة التى شهدت احداثها محافظة الاقصر سردتها محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وكشفت التحقيقات اسباب مقتل كل من عائشة عبد القادر عبد الرحيم، ربة منزل و ابنتها إلهام عبد الحكم أمين، 27 سنة، تعمل بمحل بيع مستلزمات مدرسية، وهما سيدتان مشهورتان بحسن السمعة ومحبة الأهالى لهما، ويوم الخميس الماضي انقطعت أخبارهما تماما، فبدأ صاحب العمل الذى تعمل لديه الفتاة ويدعى "علاء صالح" بالاتصال بها ووجد الهاتف مغلقا على غير العادة، واتصل بوالدتها فوجد نفس الشيء وعاود الاتصال بهما لمدة ثلاثة أيام ثم قرر زيارتهما بالمنزل للاطمئنان عليهما.



وعندما طرق الباب وجده مفتوحا ولاحظ انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل فتواصل مع الجيران وقام باستدعاء نجل شقيق الأم للدخول إلى المنزل فوجدوا السيدة وابنتها قتيلتين وفي حالة تعفن وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية لمعرفة سبب الوفاة.



وانتقل فريق بحثى من شرطة بندر الأقصر، تحت إشراف اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، وبعد الاطلاع على تقرير مفتش مديرية الصحة، ذكر أن هناك مؤشرات حول أن يكون التسمم هو الذي تسبب في وفاة الام وابنتها، وقامت المباحث بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية القريبة من المنزل، فتبين دخول شخص منزلهما قبل وفاتهما.



التعرف إلى الجاني



كشفت التحريات ان المتهم مرتكب الجريمة يدعى ميخائيل. م، 30 عاما، عاطل، مقيم بمدينة قوص، ويمارس أعمال الدجل والشعوذة وتبين أن الضحيتين تعرفتا عليه بهدف فك السحر ، بعدما أقنعهما أنه شيخ يستطيع طرد الأرواح الشريرة وفك الأعمال، واستطاع أن يخفي حقيقته.



تمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض على المتهم بالقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه قام بقتل السيدتين بعد أن اتفق معهما على دخول منزلهما فى وقت متأخر من ليل الخميس الماضي وأعطاهما مشروبا قال لهما إن به مادة شديدة التأثير لطرد السحر، وإنهما ستتألمان لوقت قصير حتى يخرج السحر فلا داعي للصراخ، وجعل كل واحدة منهما في غرفة منفصلة حتى لا ترى الأخرى وهي تتألم، ووضع السم في الشراب وسقاهما وأخذتا تتألمان وفارقتا الحياة، ثم قام بسرقة قرطين وخاتم من الذهب وهاتف نقال لا يزيد ثمنه على 500 جنيه، وفر هاربا وامرت النيابة بحبس المتهم ودفن الجثتين.