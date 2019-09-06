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رياضة

التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 .. تشكيل منتخبي ألمانيا وهولندا

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:42 م
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
حسن العمدة
يقود تيمو فيرنر هجوم ألمانيا لمواجهة ضيفتها هولندا، اليوم الجمعة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وضمت تشكيلة ألمانيا كلًا من:

"نوير، جينتر، سولي، جوناثان تاه، كيميتش، شولز، كروس، كلوسترمان، جنابري، رويس، فيرنر".

أما المنتخب الهولندي، فيبدأ بالتشكيلة التالية:

"سيليسين، دومفريس، دي ليخت، فان دايك، بليند، دي رون، فينالدوم، دي يونج، بابل، ديباي، بروميس".

وتحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتصفيات، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما تأتي هولندا في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط.

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