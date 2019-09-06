التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 .. تشكيل منتخبي ألمانيا وهولندا

يقود تيمو فيرنر هجوم ألمانيا لمواجهة ضيفتها هولندا، اليوم الجمعة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



وضمت تشكيلة ألمانيا كلًا من:



"نوير، جينتر، سولي، جوناثان تاه، كيميتش، شولز، كروس، كلوسترمان، جنابري، رويس، فيرنر".



أما المنتخب الهولندي، فيبدأ بالتشكيلة التالية:



"سيليسين، دومفريس، دي ليخت، فان دايك، بليند، دي رون، فينالدوم، دي يونج، بابل، ديباي، بروميس".



وتحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتصفيات، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما تأتي هولندا في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط.