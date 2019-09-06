ناهد السباعي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير.. فيديو

نشرت الفنانة ناهد السباعي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من كواليس أحدث جلسة تصوير مثيرة خضعت لها في حدائق الغابات، ولم تكشف عن الصور الأصلية لـ الفوتو سيشن.



يذكر أن احدث أعمال ناهد فيلم "جريمة الإيموبيليا"، من تأليف وإخراج خالد الحجر وتدور أحداثه حول وقوع جريمة قتل فى إطار مشوق.



الفيلم بطولة كل من ناهد السباعى، وهانى عادل، وطارق عبد العزيز، ودعاء طعيمة، ويوسف إسماعيل، ومنحة زيتون، ولطيفة فهمى، وحسن حرب، وياسمين الهوارى.



وشاركت الفنانة ناهد السباعي مؤخرا في مسلسل "الزوجة 18" والذى عرض في شهر رمضان الماضي 2019 وشارك فى بطولته حسن الرداد وهيدي كرم وسلوى خطاب وشيماء سيف ومحمود البزاوي ومحمود الليثي وكوكي وإيناس كامل.



