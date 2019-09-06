ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:06 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
سعيد فراج
نشرت الفنانة ناهد السباعي، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من كواليس أحدث جلسة تصوير مثيرة خضعت لها في حدائق الغابات، ولم تكشف عن الصور الأصلية لـ الفوتو سيشن.

يذكر أن احدث أعمال ناهد فيلم "جريمة الإيموبيليا"، من تأليف وإخراج خالد الحجر وتدور أحداثه حول وقوع جريمة قتل فى إطار مشوق.

الفيلم بطولة كل من ناهد السباعى، وهانى عادل، وطارق عبد العزيز، ودعاء طعيمة، ويوسف إسماعيل، ومنحة زيتون، ولطيفة فهمى، وحسن حرب، وياسمين الهوارى.

وشاركت الفنانة ناهد السباعي مؤخرا في مسلسل "الزوجة 18" والذى عرض في شهر رمضان الماضي 2019 وشارك فى بطولته حسن الرداد وهيدي كرم وسلوى خطاب وشيماء سيف ومحمود البزاوي ومحمود الليثي وكوكي وإيناس كامل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ صورة.. ناهد السباعي تؤدي أحد تحديات تدريب الـ pole dance

ناهد السباعي تنشر فيديو نادرا يجمع الراحلين فريد شوقي وفاروق الفيشاوي

مرتدية بيجامة العيد.. ناهد السباعي لجمهورها: كل سنة وأنتم طيبين

بـ الروز.. هيدي كرم تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها

بقميص أبيض وماكياج خفيف.. هيدي كرم تبهر متابعيها على انستجرام

ترشيحاتنا

استجابة لـ صدى البلد.. مدير نجدة الطفل يوضح إجراءات القومي للطفولة تجاه واقعة طفلي الغربية

الإفتاء تنصح بدعاء يساعدك على الخشوع فى الصلاة

تراث المنصورة يستغيث.. هدم قصر نور كارثة تراثية جديدة.. صور

بعد تأجيل إسقاط عضوية خالد يوسف.. ماذا تقول لائحة البرلمان في الأفعال الفاضحة للنواب؟

6 تحديات تواجه الأهلي في الموسم الجديد

عاد لينتقم.. رئيس الحكام يطيح بالحرس القديم.. ويتأهب لاستقطاب الكبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان