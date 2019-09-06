كلنا معاك.. فعاليات واسعة لمستقبل وطن بالمحافظات لدعم الفئات الأكثر احتياجا

نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات، أمس الخميس، في إطار توجه الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة".



وقامت أمانة حزب مستقبل وطن في القاهرة بافتتاح عدة منافذ لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك في الجمالية والظاهرة وحلوان وعين شمس والبساتين، وذلك تفعيلًا لمبادرة "كلنا معاك"، كما قامت أمانة الحزب بالجيزة بافتتاح عدة منافذ لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بـ البدرشين والصف وأبو النمرس ومنطقة حدائق الأهرام، وذلك في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.



كما قامت أمانة مستقبل وطن بالقليوبية بافتتاح عدة معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بـ قرية باسوس بمركز القناطر الخيرية وشارع السوق بمدسن الخصوص، بجوار موقف بنها العمومي ببنها، فضلا عن تنظيم دورة تدريبية حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بركز شباب قليوب.



ونظمت أمانة الحزب بمطروح قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة القواسم بمدينة مرسى مطروح، فضلا عن القيام بأعمال رفع المخلفات والنظافة والتجميل بمنطقة سوق ليبيا بالمدينة ذاته، كما قامت أمانة مستقبل وطن بالغربية بإقامة عدة منافذ لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة في شارع البحر والحلو بمدينة طنطا ومنطقة الجمهورية بالمحلة الكبرى.



كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالشرقية، ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمقر الحزب بالزقازيق، إلى جانب إقامة معرض لبيع المستلزمات المدرسية والملابس بجوار مجلس مدينة منيا القمح، وفي المنوفية افتتحت أمانة مستقبل وطن معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بشارع السوق بمنطقة الموقف القديم بمدينة قويسنا.



وفي البحيرة، افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن عدة منافذ لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بـ دمنهور و كوم خماده النوبارية والدلنجات".



وفي محافظات الساحل، قامت أمانة مستقبل وطن ببورسعيد بإقامة معرض لبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بحي المناخ، كما قامت أمانة الحزب بالسويس بإقامة عدة منافذ متحركة لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة.



كما قامت أمانة الحزب في الاسماعيلية بتنظيم قافلة بيطرية للكشف على بعض رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بمدينة القنطرة شرق.



وفي الصعيد، قامت أمانة حزب مستقبل وطن ببني سويف، بافتتاح منفذ لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة أمام كوبري المحطة بمدينة الفش، وقامت أمانة الحزب بالمنيا بتوزيع بعض الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الفقيرة بمركز مطاي.



ونظمت الحزب في أسيوط احتفالية لتكريم بعض المعلمين وتوزيع شهادات تقدير وجوائز مالية عليهم بإحدى القاعات بمركز شباب ساحل سليم، وقامت مستقبل وطن بالوادي الجديد بإقامة منفذ لبيع الخضروات والسلع التموينية بأسعار مخفضة بقرية الشيخ والي بمكركز الداخلة، فضلا عن تنظيم دورة تدريبية حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية في الحياة السياسية والحزبية بقرية عثمان أحمد عثمان، بمركز الفرافرة.



وفي سوهاج، أقام حزب مستقبل وطن عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بنجع عبد الله بمركز الشندويل ونجع عباس بمركز العسيرات وقرية برديس بمركز البلينا.



وأخيرًا، قامت أمنة حزب مستقبل وطن بأسوان بافتتاح معرض لبيع السلع التموينية والأدوات المنزلية بجوار مجلس مدينة كوم أمبو.