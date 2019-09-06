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الإخوان هاجموني.. فاروق حسني: لم أبحث يوما عن الكرسي والمناصب

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:48 م
فاروق حسني
فاروق حسني
خالد محيي الدين
قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، إنه تقدم باستقالته عدة مرات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لكنه رفضها، لافتا إلي أنه لم يسع يوما لمناصب أو طمع في كرسي سلطة.

وأشار "حسني" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلي أنه استطاع تحقيق مشروعات ضخمة مثل متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير، فضلا عن مشروع أعداد منطقة القلعة والذي لم يتحقق النجاح وقتها.

ونوه "فاروق حسني"، إلي أنه قام بإنشاء العديد من المكتبات والمراكز العلمية والتي وصلت لأكثر من 150 مكتبة في كل قري مصر.

أشار فاروق حسنى إلي أن الإخوان والسلفيين يهاجمونه باستمرار رغم كل إنجازاته، مؤكدا أنهم "كانوا بيمسكوا عليا كل كلمة".

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