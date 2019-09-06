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فن

بعد اعتزالها من أجله.. نيكي ميناج تظهر مع صديقها نصف عارٍ

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:33 م
نيكي ميناج مع صديقها
نيكي ميناج مع صديقها كينيث بيتي
سعيد فراج
نشرت المغنية العالمية نيكي ميناج، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع صديقها كينيث بيتي، والذي أعلنت عن اعتزالها الغناء للتقاعد في البيت من أجله.

وظهرت نيكي ميناج مع صديقها كينيث بيتي، وهو يطوقها، وكان نصف عارٍ بجوارها، وعلقت «نيكي» برسالة رومانسية إلى حبيبها عبر انستجرام.

يأتي ذلك بعدما، أعلنت نيكي ميناج، الاعتزال والابتعاد عن الأضواء والشهرة بعدما حققت شهرة عالمية في مجال الموسيقى وتحديدا أغاني الراب حيث تربعت أغنياتها على عرش أفضل 100 أغنية للراب.

وكتبت نيكي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، تعلن فيه قرارها: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة، أعلم انكم سعداء الآن"، ولكن هذه التغريدة لم تمر بسلام لجمهورها على تويتر وهم أكثر من 20 مليون شخص يتابعونها.

وفي الوقت الذي تقرر فيه نيكي الاعتزال للزواج من حبيبها، فإن ماضيه المظلم لا يمكن محوه، فقد تمت إدانته من قبل بمحاولة اغتصاب قاصر عام 1995، قضى على أثرها 4 سنوات في السجن، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات أخرى بتهمة قتل من الدرجة الأولى عام 2006 قضى منها 7 سنوات في السجن وتم الإفراج عنه في عام 2013. 



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