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رياضة

مصر تحصد 4 ميداليات فى أول أيام بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:47 م
مصر تحصد ٤ ميداليات
مصر تحصد ٤ ميداليات فى أول أيام بطولة بيروت المفتوحة للتايكو
نور عادل
انطلقت اليوم في العاصمة اللبنانية بطولة بيروت المفتوحة للتايكوندو لمراحل تحت 12 سنة ومراحل الناشئين والشباب والكبار، بمشاركة 24 دولة.

حصلت مصر فى مرحلة تحت 12 سنة على ٤ ميداليات من خلال فريق أكاديمية عالم الرياضة على النحو التالى:
-جنيستا ابو المجد - دهب تحت ٢٨ كجم
-حبيبة وائل - دهب تحت ٤٠ كجم
- جودي السوداني - فضة تحت ٣٢ كجم
- آيه ايمن - برونز تحت ٣٢ كجم.

يقود الفريق فنيا مصطفى خالد ويرأس البعثة الدكتور حسن كمال المشرف العام ومخطط نشاط التايكوندو بأكاديمية عالم الرياضة.

الجدير بالذكر أنه سوف تنطلق غدا مرحلة الناشئين والشباب، وبعد غد مرحلة منتخب الكبار والتي يشارك فيها لاعبون من منتخب مصر الأول.

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