كريم عبد العزيز: تشرفت بأني عديت في كاميرا مثل أمامها أحمد زكي.. فيديو

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه بعد تخرجه بشهرين فقط اتصل به مروان حامد كي يدعوه للتمثيل مع المخرج شريف عرفة في فيلم " اضحك الصورة تطلع حلوة" للفنان الراحل أحمد زكي.



وأضاف كريم عبد العزيز في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" لي الشرف أنني عديت امام الكاميرا اللي مثل فيها العظيم احمد زكي".



وتابع كريم عبد العزيز:" المخرج شريف عرفة اعطاني أقوى مشهد للفنان أحمد زكي في الفيلم كي اتمرن عليه".



وأكمل كريم عبد العزيز:" أول مشهد لي في الفيلم أمام أحمد زكي لم اتحدث بسبب الرهبة، وأول لما بصيت في عين أحمد زكي كنت عايز اروح".

