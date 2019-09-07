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فن

روتانا تنشر فيديو جديدا من كواليس كليب نجوى كرم بعشق تفاصيلك

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
سعيد فراج
نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على تويتر، مقطع فيديو جديدا من كواليس تصوير كليب أغنية "بعشق تفاصيلك" للفنانة اللبنانية نجوى كرم، الذي تم تصويره في شوارع لبنان.

وظهرت نجوى كرم في الكواليس، بشوارع بيروت وهي تتلاحم مع جمهورها حيث تغني الكليب مع المارة في الشارع، مثلما فعلت في كليبها الجديد "ملعون أبو العشق"، الذي طرحته قبل أشهر وحقق نجاحا كبيرا.

من ناحية أخرى، حقق كليب نجوى كرم الجديد، "بعشق تفاصيلك"، 600 ألف مشاهدة بعد طرحه على قناة شركة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أمس الاول الخميس 5 سبتمبر.

أغنية "بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، من كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الجديد "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.

على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.

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