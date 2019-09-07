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فن

علي ربيع يشكر جمهوره.. ومتابعون: ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحنا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:37 ص
علي ربيع
علي ربيع
مصطفى كرم
شكر الفنان علي ربيع جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد تجميع فيديو له من مجموعة مشاهد تمثيلية له من مسرح مصر.

وعلق علي ربيع علي الفيديو قائلا "دايما بقول التقدير الحقيقي بيكون من الجمهور شكرًا علي الڤيديو ده جدا وشكرا للجمهور العظيم في كل مكان #علي_ربيع".

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "انسان تنحب ربنا يوفقك" و "ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحنا".

ويشارك على ربيع مع أصدقائه بمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي في الموسم الأخير، حيث يقدمون العديد من المسرحيات الجديدة.

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