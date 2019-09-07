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رياضة

أسود إنجلترا تسعى لافتراس بلغاريا في تصفيات يورو 2020

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:30 ص
منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
محمد السعيد
يستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب بلغاريا، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 200.

ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في مباراة اليوم، بينما يطمح منتخب بلغاريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأسود الثلاثة.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين فقط، بينما يحتل منتخب بلغاريا المركز الرابع بنقطتين من 4 لقاءات.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن تصفيات يورو 2020، كوسوفو مع التشيك، والبرتغال مع صربيا، وفرنسا مع ألبانيا، وتركيا مع أندوروا، وإيسلندا مع مولدوفا، وليتوانيا مع أوكرانيا.

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