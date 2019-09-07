التضامن: بهذه الطريقة نحول ثورة الفقراء إلى ثروة حقيقية .. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية هي استراتيجية ورؤية للحكومة الجديدة منذ عام 2014، ومنذ انتهاء فترة الثورات وابتداء وقت العمل.



وتابعت نيفين القباج، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، مع الإعلامية فرح طه ، أنه ضمن أهم المطالب التي نادت بها الثورتين؛ العيش والحرية والعدالة، مؤكدة أن العيش والعدالة الاجتماعية بينهما ارتباط وثيق.



وأضافت نيفين القباج، أن الفترة الماضية التي سبقت الثورة كان الاقتصاد في تحسن ولكن كان هناك الكثير من الطبقات المتوسطة تقع فى الطبقة الأقل، والطبقات الفقيرة تندرج تحت خط الفقر.



وأردفت نيفين القباج العدالة الاجتماعية لا تظلم الفقراء فقط، ولكن الدولة بأكملها، حيث أنها تخلق حالة من الخصومة الاجتماعية ما بين الفئات المختلفة، وتهدر الكثير من الكوادر المنتجة.



وأكدت نيفين القباج أنهم يعملون على قلب ثورة الفقراء إلى ثروة حقيقية تصب في التنمية المستدامة والعادلة.

