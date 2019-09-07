أحمد موسى: لولا الجيش المصري مكنش هيبقى فيه بلد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العدو الحقيقي لمصر وجيشها وقضائها هم جماعة الإخوان الإرهابية، وكل من ينتمي للجماعة من داخلها أو خارجها هو عدو.



وتابع أحمد موسى خلال تقديمه لحلقة خاصة من برنامج "ستوديو البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن الجيش المصري هو شرف المصريين جميعًا، ومن يسب الجيش يسب 100 مليون مواطن، متابعًا : "الجيش عزتنا وتاج راسنا".



وأردف أحمد موسى: " لولا الجيش المصري مكنش هيبقى فيه بلد، وكان التنظيم الإرهابي قتل المصريين وهو اللي بيحكم".



وأكد أحمد موسى أن أي إساءة توجه للقوات المسلحة هي إساءة لكل مصري، موضحًا أن حركة 6 إبريل خونة كالإخوان، قائلا: "عمري ما هغير ولا غيرت كلامي عنهم".

