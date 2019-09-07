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رئيس الوزراء يتفقد محور كوبري سمالوط بالمنيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:11 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، محور سمالوط على النيل بطول 24 كيلومترا، ويشمل تنفيذ 32 كوبري، و19 نفقًا.

ويعد محور سمالوط، المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، كما سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

واستمع إلى شرح مسئولي المشروع،ويبلغ طول الكوبري الرئيسي ٩١٠متر وعرض الكوبري ٢١ متر وعدد الحارات ٢ حارة لكل اتجاه وعرض الحارة٣,٧٥ مترر وعدد الفتحات الملاحية ٣ فتحات وجار أعمال الردم بالجسم الرئيسي للجسر بطول ٤,٨ كم وصول لارتفاعات ٨ م بنسبة ٩٥ %.

وأشار المسئول عن المشروع إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الردم لمداخل الربط الغربية بكوبري تقاطع الصحراوي الشرقي وصولا للمنسوب التصميمي وتبلغ اجمالي تنفيذ نسبة الردم ٥٤% وإجمالي نسبة النسف٥٠% ومدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرا. 

يذكر أن هذا المحور سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان)؛ مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كم، وبتكلفة إجمالية تصل إلي مليار و450 مليون جنيه، بحيث يكون محورا حرا.

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