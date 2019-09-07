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رياضة

فايلر يتسلم تقريرا طبيا عن لاعبي الأهلي المصابين

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:08 م
فايلر
فايلر
عبدالحكيم ابو عليم
تسلم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا طبيا شاملا عن آخر تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين؛ للوقوف على حالتهم وفقا لهذه البرامج.

وعقد فايلر جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق؛ للوقوف على الفترة الزمنية التي يحتاجها كل لاعب لإعلان جاهزيته التامة للتواجد بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة المصابين كلا من؛ سعد سمير وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمود وحيد.

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