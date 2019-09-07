التموين: التعاقد على زراعة 80 ألف فدان بنجر لإنتاج السكر المحلى الموسم المقبل

تعاقدت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إحدى الشركات الحكومية مع المزارعين على زراعة 80 ألف فدان بنجر سكر حتى الآن، بنظام الزراعة التعاقدية من المساحة المستهدف التعاقد عليها خلال العام الحالى وكذلك صرف حوافز إضافية جديدة للمزارعين وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المزارعين والتوسع فى زراعة المنتجات الخاصة بالسلع الاستراتيجية.





ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر لإعداد دراسة بشأن التحول فى زراعة أصناف بنجر السكر من تقاوى "عديدة الأجنة" إلى الأصناف "وحيدة الأجنة" عالية الإنتاجية للاستمرار فى زيادة معدلات الانتاج والاستغلال الأمثل للاراضى والمياة وتوافر المادة الخام لصناعة السكر من البنجر، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر ،لافتا الى أن مخزون السكر حاليا يكفى احتياجات المواطنين حتى بداية شهر مارس عام 2020.





وأعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، عن تقديم حوافز إضافية جديدة لمزارعى البنجر للموسم الجديد، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد، وزيادة علاوة التبكير من 120 جنيها للطن إلى 180 جنيها، مع صرف رشة مجانية للتسميد الورقى وأيضًا دعم خدمة الارض " الحرث " بمبلغ 300 جنيه للفدان بمتوسط 16 جنيه لكل طن بنجر مورد بجانب صرف حافز 25 جنيه لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16% وهى اقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع.





وأضاف أبو اليزيد، أن الحوافز الجديدة تتضمن أيضا دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر بمبلغ 100 جنيه للفدان، كما أن الشركة ستتحمل تكاليف الزراعة الالية لتوفير نفقات الزراعة بمعدل 300 جنيه للفدان وصرف حافز نظافة البنجر الذى سيتم توريده فى الموسم المقبل من 5 الى 9 جنيهات لكل طن حسب درجة النظافة ﻭانه لاول مره سيتم صرف حافز فرق نولون زيادة 20 جنيه كحد أدنى لكل طن بنجر مورد لمزارعى نطاق محافظتى كفر الشيخ والغربية، بالإضافة لمركزى بلقاس والستامونى بالدقهلية.





كما أنه يسمح بقبول نسبة شوائب حتى 8% من بداية الموسم ولمدة شهر وفى ايام سقوط الأمطار طوال موسم التوريد كما ستتحمل شركة الدلتا للسكر تكاليف نقل المحصول للمصانع بمتوسط 65 جنيه لكل طن بنجر مورد مع توفير المبيدات والمخصبات المعتمدة والمسجلة اللازمة للمحصول بالأجل ومحاسبة المزارع بعد التوريد بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بكافة المناطق بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية ،بخلاف المميزات الأخرى المقدمة قبل ذلك للمزارعين.





وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن شركة الدلتا للسكر تتوسع حاليا فى زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ بعد نجاح تجربة الشركة خلال العام الماضى فى زراعة ما يقرب من 800 فدان بتقاوى احادية الجنين .



