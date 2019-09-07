تعليقات صادمة على صورة هنا الزاهد وأختها



وظهرت " هنا الزاهد برفقة أختها معلقة: " ليس هناك صديق أفضل من الأخت ".



وجاءت التعليقات كالتالى : " هل تصدقين يا هنا اختك أجمل منك، اسفه لكن هذه هي الحقيقة " _ " تشبهوووو بعض كثييييير " _ " برنسيس الشاشه العربيه " _ " ربنا يخليكم لبعض " .



وكان هنا الزاهد اشتراكها مع أحمد فهمي في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.













نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".