تعليقات صادمة على صورة هنا الزاهد وأختها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".
وظهرت " هنا الزاهد برفقة أختها معلقة: " ليس هناك صديق أفضل من الأخت ".
وجاءت التعليقات كالتالى : " هل تصدقين يا هنا اختك أجمل منك، اسفه لكن هذه هي الحقيقة " _ " تشبهوووو بعض كثييييير " _ " برنسيس الشاشه العربيه " _ " ربنا يخليكم لبعض " .
وكان هنا الزاهد اشتراكها مع أحمد فهمي في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.
وظهرت " هنا الزاهد برفقة أختها معلقة: " ليس هناك صديق أفضل من الأخت ".
وجاءت التعليقات كالتالى : " هل تصدقين يا هنا اختك أجمل منك، اسفه لكن هذه هي الحقيقة " _ " تشبهوووو بعض كثييييير " _ " برنسيس الشاشه العربيه " _ " ربنا يخليكم لبعض " .
وكان هنا الزاهد اشتراكها مع أحمد فهمي في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.