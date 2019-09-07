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فن

تعليقات صادمة على صورة هنا الزاهد وأختها

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:41 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
منار نور
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ". 

وظهرت " هنا الزاهد برفقة أختها معلقة: " ليس هناك صديق أفضل من الأخت ".

وجاءت التعليقات كالتالى : " هل تصدقين يا هنا اختك أجمل منك، اسفه لكن هذه هي الحقيقة " _ " تشبهوووو بعض كثييييير " _ " برنسيس الشاشه العربيه " _ " ربنا يخليكم لبعض " .

وكان هنا الزاهد اشتراكها مع أحمد فهمي في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.





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