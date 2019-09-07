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فن

شاهد.. رانيا يوسف برفقة بناتها فى الإجازة.. والجمهور يتغزل: يا حلاوتكوا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:37 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
منار نور
نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهرت رانيا يوسف فى الصور برفقة بناتها خلال قضائهم الاجازة.

وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلا : " عائلتي هي حياتي ، ويأتي كل شيء آخر في المرتبة الثانية بقدر ما هو مهم بالنسبة لي " .

جاءت التعليقات كالتالى : _ " ربنا يباركلك فيهم ويفرحك بيهم " _ "كانك اختهم ما شاء الله "_ "يا حلاوتكوا " .

وأعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركة فيلم "ليلة حب" ضمن فعاليات مهرجان "Aarhus arab" فى فئة الأفلام الروائية القصيرة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

فيلم "ليلة حب" تدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، حيث يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تمامًا.

فيلم "ليلة حب" بطولة رانيا يوسف، يشاركها نور محمود، هبة مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

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